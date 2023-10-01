Вночі ворог атакував Черкаську область "Шахедами". Є постраждалі

Російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Відомо, що внаслідок атаки є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.

"Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби", - заявив Табурець.

Нагадаємо, на Донеччині вчора внаслідок обстрілів поранили двох дорослих та дитину. Також, окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині. Одна людина отримала поранення.