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Вночі ворог атакував Черкаську область "Шахедами". Є постраждалі

Сьогодні вночі РФ масово атакувала Черкаську область дронами.

Вночі ворог атакував Черкаську область "Шахедами". Є постраждалі
Фото: Черкаська ОВА

Російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Відомо, що внаслідок атаки є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно. 

"Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби", - заявив Табурець.

Нагадаємо, на Донеччині вчора внаслідок обстрілів поранили двох дорослих та дитину. Також, окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині. Одна людина отримала поранення.

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