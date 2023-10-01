Сунак заявив, що британські інструктори не поїдуть найближчим часом в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заперечив, що британські інструктори найближчим часом поїдуть в Україну, щоб навчати тут наших бійців, передає Sky News.

Він зазначив, що плани не розраховані на "тут і зараз".

"Я думаю, що про це була певна хибна інформація... Міністр оборони мав на увазі, що одного разу в майбутньому цілком можливо, що ми проведемо частину цього навчання в Україні", - сказав Сунак, спрстовуючи слова глави британського Міноборони.

Прем'єр додав, що "ми навчаємо українців іробимо це тут, у Великій Британії".

"Це те, чим кожен має пишатися, тому що це має велике значення", - підкреслив глава британського уряду.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що нещодавно провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми з навчання українських військових під керівництвом Британії безпосередньо в Україну. Сполучене Королівство, за словами Шеппса, хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських бійців.

За словами британського міністра, понад 20 тисяч новобранців Збройних Сил України вже пройшли навчання у Великобританії з початку 2022 року.