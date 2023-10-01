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Російська 25-та армія повністю укомплектувалась і зайняла позиції поблизу Кремінної, – Ілля Євлаш

На Луганському напрямку 25-та армія РФ замінила 41-у загальновійськову армію та 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, які зазнали значних втрат від ЗСУ.

Російська 25-та армія повністю укомплектувалась і зайняла позиції поблизу Кремінної, – Ілля Євлаш
Фото: EPA/UPG

Біля Кремінної на Луганському напрямку 25-та армія Російської Федерації повністю укомплектувалась до чисельності 17 тисяч особового складу й зайняла позиції. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"25-та армія вже повністю укомплектувалась її чисельність виросла — якщо раніше ми говорили про 12 тисяч, то зараз її чисельність складає 17 тисяч. Вони зайняли позицію поблизу Кремінної, трошки західніше на південніше цього населеного пункту", — повідомив речник.

За словами Євлаша, в основі 25-ї армії набрані за контрактом солдати або ті, які були переведені з інших російських підрозділів. Саме вони замінили ворожі 41-шу армію та 76-ту дивізію на луганському напрямку, які "були досить сильно пошматовані завдяки вмілій та вдалій роботі сил оборони України на цьому напрямку".

За словами речника Східного угруповання, наразі основною задачею 25-армії росіян є утримання напрямку, штурмових дій вони поки не ведуть, проте противних активно застосовує авіацію.

"Артилерію ворог відтягнув на граничну дистанцію, аби убезпечити від ударів українських військ", - додав Євлаш.

Нагадаємо, Ілля Євлаш попереджав щодо початку перекидання 25-ї армії РФ наприкінці вересня після вдалої атаки ЗСУ. Також в ГУР повідомили, що керівництво окупаційної армії декларує намір створити низку нових військових формувань.

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