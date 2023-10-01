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Внаслідок обстрілу у Вовчанську загинув чоловік

Росіяни 1 жовтня обстріляли центральну площу міста Вовчанськ, що на Харківщині. 

Внаслідок обстрілу у Вовчанську загинув чоловік
Фото: Нацполіція Харківської області

Сьогодні, 1 жовтня об 11 годині, ворог обстріля місто Вовчанськ, Харківської області. Відомо, що під ударом опинилась центральна площа міста. Про це повідомили у поліції Харківської області.

"В результаті обстрілу міста Вовчанськ загинув цивільний чоловік, якому на вигляд близько 50 років. Особа загиблого встановлюється. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки", – пише пресслужба.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу у Харкові та Харківській області сталася пожежа на території цивільного підприємства. Також, росіяни скинули 10 авіабомб на Херсонську область.

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