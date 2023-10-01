За тиждень українські захисники ліквідували понад 2700 окупантів

Упродовж 25 вересня - 1 жовтня українські захисники ліквідували 2720 російських окупантів.
Такі цифри оприлюднив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
Росіяни також втратили 711 одиниць озброєння та військової техніки.
Серед втрат загарбників:
- 40 танків;
- 77 бойових броньованих машин;
- 244 артилерійські системи;
- 9 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 149 одиниць автотехніки;
- 19 одиниць спецтехніки.
Також наші бійці збили ворожий літак, 11 ракет та 155 БпЛА.
Нагадаємо, за минулу добу, 30 вересня, Сили оборони ліквідували ще 440 росіян.
Днями артилерія "Сталевого кордону" уразила взводний опорний пункт загарбників. А бійці 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3.