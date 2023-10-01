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За тиждень українські захисники ліквідували понад 2700 окупантів

Росіяни також втратили більш ніж сім сотень одиниць озброєння та військової техніки.

За тиждень українські захисники ліквідували понад 2700 окупантів
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Упродовж 25 вересня - 1 жовтня українські захисники ліквідували 2720 російських окупантів.

Такі цифри оприлюднив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Росіяни також втратили 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Серед втрат загарбників:

  • 40 танків;
  • 77 бойових броньованих машин;
  • 244 артилерійські системи;
  • 9 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 149 одиниць автотехніки;
  • 19 одиниць спецтехніки.

Також наші бійці збили ворожий літак, 11 ракет та 155 БпЛА.

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Нагадаємо, за минулу добу, 30 вересня, Сили оборони ліквідували ще 440 росіян.

Днями артилерія "Сталевого кордону" уразила взводний опорний пункт загарбників. А бійці 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3.

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