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Через російський обстріл у вогняній пастці опинилася сім'я херсонців із чотиримісячним немовлям

Окупанти атакували житловий квартал обласного центру з безпілотника.

Через російський обстріл у вогняній пастці опинилася сім'я херсонців із чотиримісячним немовлям
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російська армія з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через атаку спалахнула пожежа. У вогняній пастці опинилася мати з трьома дітьми, серед яких було чотиримісячне немовля. 

Врятували херсонців співробітники ДСНС.

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Нагадаємо, у ніч на неділю, 1 жовтня, Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб. Унаслідок обстрілів постраждали четверо людей, ще одна людина перебуває під завалами.

За даними очільника ОВА, у населених пунктах деокупованої Херсонщини, звідки відповідно до рішення Ради оборони області через обстріли мають евакуюватися родини з дітьми, залишається близько 1300 дітей.

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