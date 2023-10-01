Через російський обстріл у вогняній пастці опинилася сім'я херсонців із чотиримісячним немовлям

Російська армія з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через атаку спалахнула пожежа. У вогняній пастці опинилася мати з трьома дітьми, серед яких було чотиримісячне немовля.

Врятували херсонців співробітники ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 1 жовтня, Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб. Унаслідок обстрілів постраждали четверо людей, ще одна людина перебуває під завалами.

За даними очільника ОВА, у населених пунктах деокупованої Херсонщини, звідки відповідно до рішення Ради оборони області через обстріли мають евакуюватися родини з дітьми, залишається близько 1300 дітей.