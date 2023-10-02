Туреччина після вибуху в Анкарі заявила про рейд на курдські об'єкти в Іраці

Міністерство оборони Туреччини заявило про рейд авіації на об'єкти курдських повстанців на півночі Іраку після нападу терористів біля урядової будівлі, що відбувся 1 жовтня вранці.

У повідомленні на сайті міністерства стверджується, що атаки провели "з метою нейтралізації РПК/КСК та інших терористичних елементів та забезпечення безпеки кордону". Рейд відбувся о 21:00 1 жовтня проти "терористичних цілей" у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку.

"Загалом було знищено 20 цілей, що складаються з печер, бункерів, укриттів і складів, які використовувалися сепаратистською терористичною організацією і де, як вважається, перебували відповідальні терористи", – заявили в міністерстві.

Робітнича партія Курдистану – воєнізоване угруповання, що визнане Туреччиною терористичною організацією, взяло на себе відповідальність за вчорашні вибухи перед будівлею міністерства в Анкарі, внаслідок якого були поранені двоє поліцейських, а обидва терориста-смертники загинули, пише The Guardian.

У РПК стверджують, що вибух влаштували "Яструби Курдистану" – бойових угруповання, що заявляло про свою причетність до двох вибухів у Анкарі в 2016. Вони заявили, що спеціально обрали день і місце теракту – 1 жовтня після тримісячної перерви до роботи повернувся турецький парламент.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що двоє нападників під'їхали до будівлі управління загальної безпеки близько 9:30 за місцевим часом у неділю на комерційному автомобілі. За словами Єрлікаї, один підірвав вибухівку, убивши себе в процесі, а другий був убитий вогнепальною зброєю з боку сил безпеки, розташованих біля будівлі.

Фото: The Guardian

"Робітніча партія Курдистану" – підпільне курдське сепаратистське угруповання, що діє переважно на півночі Іраку й південному сході Туреччини. Визнана терористичним угруповання не лише в Туреччині, а й інших країнах, зокрема США.