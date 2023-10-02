Чеська компанія хоче запустити потяг з Ганновера до Перемишля

Чеська транспортна компанія Regiojet планує відкрити нове пряме залізничне сполучення між польським прикордонним містом Перемишль і Ганновером.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.
Прессекретарка Regiojet в чеському місті Брно розповіла, що компанія подала заявку про доступ до залізничної мережі до польського залізничного відомства UTK і наразі очікує на відповідь.
Regiojet вже пропонує щоденне залізничне сполучення між Прагою і Перемишлем.
У майбутньому компанія також планує запустити поїзди між Прагою та Чопом, який є важливим залізничним вузлом.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця значно збільшила пропозицію місць на маршруті Харків - Перемишль.