Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Про це пише Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Поки інші укладають майбутні угоди, ми вже консультуємося з українською стороною. Перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабеді, отримала українська сторона", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії заявили, що на заводі тривають роботи щодо інших танків.

Нагадаємо, що п арламент Швейцарії дозволив перепродати Німеччині 25 танків Leopard 2 за умови, що їх не отримає Україна.