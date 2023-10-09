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Сили оборони мали успіх у штурмових діях на Бахмутському напрямку

Також мали частковий успіх у наступальній операції північніше Копанів та Новопрокопівки і західніше Вербового.

Сили оборони мали успіх у штурмових діях на Бахмутському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мали частковий успіх північніше Копанів та Новопрокопівки і західніше Вербового Запорізької області.

Також армія України продовжує штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"В ході ведення наступальних і штурмових дій на Бахмутському напрямку мають частковий успіх північніше і західніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають російським окупантам втрат у живій сил та техніці, продовжують закріплюватись на зайнятих рубежах та виснажувати ворога. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили атаки противника в районах Синьківки, Іванівки та північніше Зибиного Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України успішно відбили більше 60 атак противника в районах Андріївки, Макіївки та Білогорівки Луганської області", – сказав він.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Деліївки Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському ворог зосередився на наступальних діях з метою встановлення повного контролю над Мар'їнкою. Протягом минулого тижня росіяни здійснили там близько 80 невдалих спроб витіснити захисників із позицій. Також окупанти не відмовляються від спроб повністю оточити Авдіївку та вели безуспішні наступальні дії в районах Степового, Первомайського, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Водяного, Золотої Ниви Старомайорського, Рівнополя Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Нагадаємо, що ворог продовжує атакувати цивільних українців. У одній тільки Херсонській області протягом учора загинула одна мирна людина, 18 поранені. 

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