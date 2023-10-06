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ВАКС продовжив ексголові правління “Нафтогазу” Коболєву дію покладених раніше обов’язків

Серед іншого, Андрій Коболєв зобов’язаний прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду.

ВАКС продовжив ексголові правління “Нафтогазу” Коболєву дію покладених раніше обов’язків
Андрій Коболєв
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 6 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та продовжила строк дії обов’язків, покладених раніше (ухвала слідчого судді ВАКС від 25.09 2023) на ексголову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС. 

Підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії вказаних обов’язків – 1 місяць у межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, у кінці вересня ВАКС зменшив розмір застави Коболєву на 122 млн грн та зняв із нього електронний браслет. До 10 жовтня він зобов'язаний прибувати на кожну вимогу і не виїжджати з України без дозволу.

Як відомо, Коболєва звинувачують у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн - це частина премії, яку він отримав за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Підозру ексглава "Нафтогазу" отримав цьогоріч у січні. 

Слідство встановило, що очільник компанії нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили згадані мільйони за екстраординарні досягнення. Також слідство стверджує, що Коболєв на таку премію права не мав, оскільки максимальна сума обмежується постановою Кабміну.

Суд уже кілька разів продовжував дію запобіжного заходу Коболєву.

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