Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум

Суд образ запобіжний захід міського голові міста Суми Олександрові Лисенку.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. У разі внесення застави на Лисенка покладуть відповідні процесуальні обов’язки.
Нагадаємо, 2 жовтня Лисенка і директора департаменту інфраструктури міськради викрили на хабарі в розмірі 2,13 млн грн.
Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України.