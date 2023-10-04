Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум

Лисенка триматимуть під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Суд образ запобіжний захід міського голові міста Суми Олександрові Лисенку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. У разі внесення застави на Лисенка покладуть відповідні процесуальні обов’язки.

Нагадаємо, 2 жовтня Лисенка і директора департаменту інфраструктури міськради викрили на хабарі в розмірі 2,13 млн грн.

Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України.