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Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум

Лисенка триматимуть під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум
Фото: Пресслужба НАБУ

Суд образ запобіжний захід міського голові міста Суми Олександрові Лисенку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. У разі внесення застави на Лисенка покладуть відповідні процесуальні обов’язки. 

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Нагадаємо, 2 жовтня Лисенка і директора департаменту інфраструктури міськради викрили на хабарі в розмірі 2,13 млн грн. 

Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України.

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