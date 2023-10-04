Сили оборони відбили атаки окупантів на семи напрямках, - Генштаб

Українські захисники відбили чимало атак російських окупантів на семи напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. На Лиманському - п'ять атак ворога східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Авдіївки та Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському упродовж доби наші військові відбили вісім атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та шість атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському - атаку ворога в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області, а на Запорізькому - атаки загарбників у районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів росіян.

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Окупанти завдали п'ять ракетних та 43 авіаційні удари, здійснили 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Тур’я Чернігівської області; Сорокине, Прогрес, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Мала Вовча Харківської області;

на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів біля Подолів Харківської області та Куземівки Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області;

на Лиманському противник завдав авіаційних ударів неподалік Новоселівського, Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Федорівка, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк та Олександро-Шультине Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області;

на Мар’їнському противник завдав авіаційних ударів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Під артилерійським вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області;

на Шахтарському окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Золотої Ниви, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому від авіаційних ударів постраждали Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області;

на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Понятівка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, близько опівночі 4 жовтня російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району Харківської області.