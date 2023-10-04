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Житель Кривого Рогу отримав підозру за псевдозамінування майже 30 закладів освіти

Йому інкримінують порушення за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.

Житель Кривого Рогу отримав підозру за псевдозамінування майже 30 закладів освіти
Фото: dyvys.info

Правоохоронці Кривого Рогу затримали жителя, який вирішив пожартувати і повідомив у поліцію про начебто замінування майже 30 закладів освіти.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Дзвінок до правоохоронців надійшов 3 жовтня близько восьмої години ранку. Силовики і вибухотехніки обстежили адміністративні будівлі та прилеглі до них території. В результаті огляду жодних вибухових або небезпечних пристроїв не виявили.

Провівши відповідні заходи, правоохоронці встановили порушника і виявили його на вулиці в одному із районів міста. Мобільні телефони вилучили. 

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, на початку вересня поліція Києва отримала повідомлення про замінування усіх шкіл і коледжів столиці. Згодом до переліку додалися ТРЦ.

Служба безпеки повідомила, що зафіксувала понад 2 тисячі фейкових мінувань з початку року. Серед фігурантів є неповнолітні, які працювали на російські спецслужби.

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