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У Херсоні запрацювало Почесне консульство Греції

Установа відновила свою роботу попри складну безпекову ситуацію у місті.

У Херсоні запрацювало Почесне консульство Греції
Пантелеймон Бумбурас
Фото: Олександр Прокудін

У Херсоні відновило роботу Почесне консульство Греції.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Установа припинила працювати у Херсоні 24 лютого 2022 року. Зараз консульство відновлює свою роботу попри складну безпекову ситуацію.

"Мав честь долучитися до відкриття дипломатичної установи та поспілкуватися з Пантелеймоном Бумбурасом – почесним консулом Грецької Республіки у Херсоні. Пан Бумбурас давно став нашим надійним партнером. І завдяки його фонду жителі регіону та військові отримували необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, на сьогоднішній зустрічі мова йшла про потреби області, зокрема й ті, які дозволять стабільно пройти опалювальний сезон, пришвидшити процес відбудови та розмінування.

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Нагадаємо, в Одесі відкрилось почесне Консульство Італійської Республіки. Консульський округ поширюється на Одеську, Херсонську, Кіровоградську, Миколаївську, Запорізьку Області та Автономну Республіку Крим.

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