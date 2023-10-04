На Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів, - Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів.

Також протягом минулої доби ворог завдав 21 авіаційного удару, провів 26 бойових зіткнень та здійснив 732 артилерійських обстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1194 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога склали 251 особу, зокрема, в полон здалися 8 окупантів.

Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 артилерійських систем, 2 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області.

Зазначимо, нещодавно полонений росіянин розповів, що умови в російській армії “гірші, ніж на зоні”, з якої він потрапив на фронт. За його словами, російські командири з числа колишніх ув'язнених постійно фізично знущалися та били солдатів.