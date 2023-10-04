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Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Росії, – джерела

У вересні СБУ вразила такий самий комплекс у Криму.

Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Росії, – джерела
С-400 Тріумф (ілюстративне фото)
Фото: MC

Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області Росії. За даними наших джерел у Службі безпеки України, цієї ночі безпілотники атакували стратегічний комплекс ППО біля Бєлгорода. 

Ціна такого комплексу– $1,2 млрд. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

"Це вже другий комплекс «Тріумф», який СБУ «забавовнила» за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня", – повідомили співрозмовники. 

Російська влада сьогодні вранці заявила, що її ППО нібито відбила атаку понад 30 українських безпілотників. Росіяни і раніше стверджували, що збили всі цілі, хоча насправді були прямі влучання. 

У вересні безпілотники СБУ атакували електропідстанцію в Курській області, після чого низка російських населених пунктів залишилася без електропостачання. Атака відбулася після того, як росіяни відновили прицільні удари по енергетичній інфраструктурі України. 

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