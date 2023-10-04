Слідство встановило, що зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.

СБУ заявила про знешкодження банди, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“У результаті спецоперації у Кіровоградській та Одеській областях нейтралізовано кримінальне угруповання, що тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців південних областей нашої держави. Зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно. У разі незгоди платити «данину» бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими”, - йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що кримінальники створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали «переписати» власну квартиру на одного з рекетирів.

Крім того, за даними СБУ, учасники угруповання продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій. Своїх клієнтів підшукували через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінального середовища.

Співробітники СБУ затримали лідера банди і трьох її учасників «на гарячому» – зловмисники намагалися продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За товар бандити сподівались одержати 5,5 тис. американських доларів.

За даними слідства, угруповання організував мешканець Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини.

Встановлено, що під час нападів на громадян зловмисники діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих.

У подальшому вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);ч. 3. ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, за даними СБУ, у Кропивницькому угруповання рекетирів очолював чинний депутат міської ради. Зокрема, зловмисники вимагали у бізнесмена 92 тисячі доларів неіснуючого боргу.