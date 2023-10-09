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У Києві під час реконструкції розв'язки упав будівельний кран

У КМДА пов'язали падіння з сильним вітром. 

У Києві під час реконструкції розв'язки упав будівельний кран
Фото: КМДА в Telegram

В Оболонському районі Києва під час реконструкції розв'язки на перетині вулиць Богатирська та Півічна упав гусеничний кран. Він втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу.

На будівельному майданчику ніхто не постраждав. Через пошкодження тимчасово змінено рух громадського транспорту, повідомили в КМДА.

"Сильні пориви вітру зокрема стали причиною падіння крана. Пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра", – йдеться у повідомленні.

Рух наземного транспорту організовано:

  • тролейбусний маршрут №44 – маршрутом тролейбусів №24
  • автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 – вул. Полярна – вул. Богатирська – вул. Левка Лук’яненка – вул. Зої Гайдай, далі – за власним маршрутом;
  • рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.

На перетині Богатирської та Полярної "Київавтодор" планує звести дворівневу розв'язку з велодоріжками та тротуаром. Вартість цієї реконструкції – майже два мільярди гривень. 

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