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Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини у роботі на окупантів

Після того, як місто Куп'янськ було деокуповано, чоловік втік.

Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини у роботі на окупантів
Фото: Нацполіція

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у співпраці з окупантами мешканцю міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Чоловік з червня по вересень 2022 року добровільно обіймав посаду виконуючого обов’язки “дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції відділу поліції № 1 (м. Куп’янськ) Управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що 51-річний чоловік виконував обов’язки з охорони громадського порядку на території Куп’янська, а також готував та надавав відповіді на звернення громадян в незаконному правоохоронному органі.

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Після того, як місто було деокуповано, чоловік втік.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялось, що співробітники поліції підозрюють мешканку селища Великий Бурлук у Харківській області в співпраці з російськими окупантами. Жінка займалась врегулюванням спорів щодо земельних відносин та здійсненням прийому осіб з приводу земельних питань.

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