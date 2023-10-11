Угорщина зняла заборону на імпорт цукру з України

Заборона була введена з 15 вересня цього року.

Уряд Угорщини зняв заборону на імпорт тростинного та бурякового цукру з України.

Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду, пише Європейська правда.

Український цукор виключили зі списку продуктів, на які поширюється заборона імпорту. Тепер його можна вільно ввозити в Угорщину.

Нагадаємо, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити ембарго на ввезення української агропродукції, попри рішення Єврокомісії про скасування відповідного обмеження з 15 вересня.

Окрім односторонньої заборони на ввезення українського зерна, Угорщина заборонила ввезення 24 інших продуктів, серед яких – м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино.

Заборона не поширювалася на продукцію, яка в’їжджала до Угорщини транзитом.