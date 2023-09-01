New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Асиметричний тазик
Асиметричний тазик
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Псков. Стратегічні бомбардування
Псков. Стратегічні бомбардування
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниця отримає від ЄІБ €100 млн на відновлення та модернізацію інфраструктури

Також придбають вантажні вагони та інші засоби для перевезень.

Укрзалізниця отримає від ЄІБ €100 млн на відновлення та модернізацію інфраструктури
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця отримає 100 мільйонів євро на відновлення та модернізацію інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кабмін ухвалив рішення скерувати кошти в межах нової бюджетної програми. Це гроші Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), які надійшли згідно з укладеною в 2016 році угодою між Україною та ЄІБ щодо модернізації української залізниці.

Кошти спрямують на будівництво, модернізацію та ремонт об’єктів залізничної інфраструктури і на придбання вантажних вагонів та інших засобів для перевезень.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Укрзалізниця також збирається будувати пасажирські вагони на власних потужностях. 

Раніше стало відомо, що Кабмін планує залучити 200 млн євро для УЗ від ЄБРР. Кошти витратять на обладнання, необхідне для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies