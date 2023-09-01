Укрзалізниця отримає від ЄІБ €100 млн на відновлення та модернізацію інфраструктури

Також придбають вантажні вагони та інші засоби для перевезень.

Укрзалізниця отримає 100 мільйонів євро на відновлення та модернізацію інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кабмін ухвалив рішення скерувати кошти в межах нової бюджетної програми. Це гроші Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), які надійшли згідно з укладеною в 2016 році угодою між Україною та ЄІБ щодо модернізації української залізниці.

Кошти спрямують на будівництво, модернізацію та ремонт об’єктів залізничної інфраструктури і на придбання вантажних вагонів та інших засобів для перевезень.

Нагадаємо, Укрзалізниця також збирається будувати пасажирські вагони на власних потужностях.

Раніше стало відомо, що Кабмін планує залучити 200 млн євро для УЗ від ЄБРР. Кошти витратять на обладнання, необхідне для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів.