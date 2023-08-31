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Всесвітня продовольча програма ООН почала перераховувати кошти українським пенсіонерам

Допомогу отримають люди, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримують менш ніж 3000 гривень пенсії та мають інших форм грошової допомоги.

Всесвітня продовольча програма ООН почала перераховувати кошти українським пенсіонерам

Всесвітня продовольча програма ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України почала перераховувати додаткові грошові виплати пенсіонерам у регіонах, що найбільш постраждали від війни.

Про це йдеться на сайті ООН.

Починаючи з квітня 2022 року ВПП у координації з українським урядом та іншими гуманітарними організаціями розподілила понад $500 мільйонів поміж більш ніж трьома мільйонами українців.

Тепер Програма надає додаткову грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримують менш ніж 3000 гривень пенсії та мають інших форм грошової допомоги.

Пенсіонери, що відповідають умовам, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП ООН. Мінімальна сума виплати встановлена у розмірі 100 гривень. Кошти надходитимуть безпосередньо на банківський рахунок без необхідності реєструватися або звертатися за додатковою допомогою.

Спочатку програма розрахована приблизно на 260 000 пенсіонерів, які отримуватимуть виплати щонайменше чотири місяці поспіль. Як перший платіж цього місяця ВПП планує виділити близько $3 мільйонів.

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Нагадаємо, Китай заявив, що готовий збирати кошти для гуманітарної підтримки України разом із ООН.

Раніше цього місяця Кабмін виділив майже 95 млн грн для українців, які евакуюються з районів бойових дій.

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