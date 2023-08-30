Шмигаль і Маасікас обговорили ініціативу Євросоюзу Ukraine Facility

Також в ході зустрічі була скоординована підготовка до зими.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із головою представництва Євросоюзу Матті Маасікасом, який завершує каденцію в Україні.

Про це глава уряду написав у Telegram.

"За ці роки нашого тісного діалогу Україна здійснила вагомий поступ у європейській інтеграції та отримала статус кандидата. Цінуємо дипломатичні зусилля пана Маасікаса в цьому процесі", – зазначив він.

У ході зустрічі Шмигаль та Маасікас обговорили подальшу співпрацю, зокрема європейську ініціативу Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро. Також була скоординована підготовка до зими.

Шмигаль подякував Євросоюзу за вагому підтримку України під час минулого опалювального сезону .

Раніше глава уряду заявив, що Україна цього року вже залучила 28 млрд доларів фінансової підтримки від партнерів. Від Євросоюзу надійшло понад 11 млрд доларів, від від США – більш ніж 8 млрд доларів.