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Українські підприємці надалі продаватимуть товари на Amazon без комісії, - Федоров

Таким чином, українські підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар.

Українські підприємці надалі продаватимуть товари на Amazon без комісії, - Федоров

Компанія Amazon продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар”, - написав Федоров. 

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Міністр наголосив, що таке рішення допоможе українському бізнесу активніше розвиватися. Також українські підприємці зможуть масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном.  

Михайло Федоров зазначив, що підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України і подякував Amazon за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го. 

Нагадаємо, в кінці минулого року Amazon та Україна підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік. Згідно з ним компанія надасть Україні ще 75 млн доларів підтримки.

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