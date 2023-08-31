Вадим Мороховський: “Система оподаткування повинна кардинально змінитися”

Війна з Росією показала силу українського бізнесу. І щоб цей бізнес мав змогу бути і розвиватися, потрібно кардинально змінити систему оподаткування. Таку думку під час панельної дискусії «Нова країна – регіональні виміри: можливості та виклики», яка відбулася в Одесі 25 серпня на запрошення Одеського бізнес-клубу висловив співголова Odesa Business Club, голова правління банку «Восток» Вадим Мороховський.

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“Була невелика дискусія в Принстонському університеті, і коли я розповів про те, як сьогодні продовжують будуватися підприємства, як відбувається релокація, як ми взагалі живемо і виживаємо, люди не вірили, що таке взагалі можливо, зважаючи на жах, який відбувається в нашій країні.

А відбувається це тому, що наш бізнес пройшов за 30 років незалежності гігантські перепони. І ми настільки мімікрували... Ось у Гаррісона є книжка, яка називається «Не приборкувана планета». А у нас бізнес не приборкуваний. Що б не було, ми виживемо. І мені здається, що шанс нашої країни – це те, щоб бізнес, справжній бізнес, мав можливість розвиватися”, - відзначив Вадим Мороховський. Тим паче, за його словами, є гарні приклади співпраці між державними органами і бізнесменами.

“Ви можете згадати програму з видачі готівки в “Сільпо”, яку ми робили разом, - “Приватбанк”, Банк “Восток”, Національний банк, Міністерство економіки. Сьогодні на ту задачу, яку програмісти виконували тоді за два дні, їм потрібно два з половиною місяці. А тоді через два дні вже видавалася готівка на всіх касах. Дуже важливо було це забезпечити. І за швидкістю цей момент можна внести в книгу рекордів Гіннеса”, - розповів голова правління банку «Восток».

За яким би типом відновлення не пішла б Україна - азійським (за прикладом Південної Кореї чи Японії) або європейським (прикладом є Німеччина), ізраїльським, “першу скрипку” відновлення в цих країнах грали місцеві бізнесмени, відзначив Мороховський.

“Так, була допомога, був знаменитий “план Маршалла”, але хто його втілював? Місцеві бізнесмени, які нікуди не поїхали, там народилися і жили, і будуть жити їхні діти. Це наш шанс”, - каже співголова Odesa Business Club.

І перше, що, на його думку, потрібно змінити - систему оподаткування.

“Система оподаткування повинна кардинально змінитися у порівнянні з тим, що є сьогодні. Ми не можемо жити в анархії. Демократична держава має дозволити бізнесу легко розуміти свою базу оподаткування, а сама - максимально легко й автоматично контролювати сплату податків. Усі держави живуть завдяки податкам. Вони повинні бути справедливо вигідні і бізнесу, і державі. І при сучасних механізмах ми зможемо зекономити десятки тисяч робочих місць правоохоронців, яким і так є що робити”, - відзначив Мороховський.

На його думку, сьогодні контролювати сплату податків можна, наприклад, через використання розрахункових рахунків.

“Як банкір, можу сказати, що це взагалі не проблема мати рахунок, який контролюється з розумом. І щоб не було проблем, які колись виникали в Аргентині, коли свої ж гроші перекидаєш з рахунку і повинен заплатити податок, за кодом ЗКПО розрахунок між рахунками не потрапляє у цю формулу. В кінці ми бачимо обіг за рахунком, який є податок і скільки організація має сплатити. Не потрібна ніяка податкова - усе видно одразу і легко контролюється”, - каже бізнесмен.

Ця ідея трохи в іншому форматі, за його словами, звучала на зустрічі Президента із бізнесменами. Тоді йшлося про єдиний орган перевірки.

“Якщо все перевіряється автоматично, у бізнесу не чешуться руки, вибачте, зробити дурниці, і перевіряти особливо нічого, все видає комп'ютер, який не обманеш. Отакі, можливо, нетривіальні кроки - це те, що ми повинні передбачати майбутньому нашому бізнесу”, - говорить Мороховський.