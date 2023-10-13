​Кабмін вніс зміни до державної програми протезування

Тепер учасники бойових дій зможуть отримати протез підвищеної функціональності без первинного протезування механічним протезом.

Кабінет Міністрів розширив можливості державної програми протезування.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Тепер учасники бойових дій зможуть отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.

Як пояснили у Мінсоцполітики, протези підвищеної функціональності виготовлені під індивідуальні потреби людини і мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики. Вони допомагають учасникам бойових дій виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.

Тепер головною умовою для встановлення такого протеза для верхніх кінцівок стане наявність відповідних показань, підтверджених довідкою лікарсько-консультативної комісії або рішенням військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, нещодавно почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань реабілітації, протезування та забезпечення допоміжними засобами реабілітації військових, які отримали поранення.

Берлін допоможе створити у Києві муніципальний центр протезування для військових.