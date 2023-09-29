Понад 114 тисяч доз вакцини від грипу скоро будуть доступні в аптеках, – МОЗ

Понад 114 тисяч доз вакцини від грипу вже на шляху до аптек. Ще більш ніж 150 тисяч надійдуть у продаж найближчим часом.

Про це повідомляє МОЗ.

“Готуємося протидіяти сезонним хворобам і закликаємо всіх чинити так само. Починати варто з найефективнішого захисту – вакцинації проти грипу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ВООЗ щороку оновлює рекомендації щодо складу вакцини окремо для південної та північної півкуль. Цього сезону вакцини для північної півкулі будуть захищати проти чотирьох штамів вірусу:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

A/Darwin/9/2021 (H3N2);

B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Вакцини надходять у продаж лише після позитивного висновку про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів.

Одна з вакцин – корейського виробництва – пройшла державний контроль якості і вже надійшла до аптек.

Ще одна – французька – перебуває на лабораторному контролі Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та очікується в продажу найближчим часом.

За даними МОЗ, щороку в Україні реєструють майже 6 млн інфекційних захворювань, 98% з них припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно очікують на початку жовтня.

Міністерство зауважує, що за тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення — ураження серця, нирок тощо. Найдієвіша профілактика його ускладнень – щорічна вакцинація.

Особливо вакцинація проти грипу важлива вагітним, людям літнього віку або з хронічною тяжкою патологією (наприклад, цукровий діабет).

Щеплення проти грипу є рекомендованим, однак не входить до переліку безоплатних. Водночас (уже традиційно) для медичних працівників вакцинація буде безкоштовною.

При цьому слід пам’ятати, що щеплення проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки.

Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, вакцини проти грипу і ковіду можна робити в один день або з будь-яким інтервалом.

Вакцинуватися від грипу можна упродовж всього епідсезону.

Нагадаємо, на початку вересня МОЗ повідомило, що в Україні зареєстрували декілька випадків кору. Міністерство закликало вакцинуватися.