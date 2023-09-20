В Україні виявили новий випадок кору

В Україні зареєстровано новий випадок кору, який виявили у Чернівецькій області у трирічної дитини.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я України.

Вакцинальний статус дитини з'ясовується.

Зазначається, що в Україні залишається високим ризик спалаху кору, одна з причин якого – низьке охоплення вакцинацією.

У Центрі громадського здоров’я підкреслили, що це небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється в місцях масового перебування людей.

Хвороба становить загрозу здоров'ю людини своїми ускладненнями, серед яких — пневмонія, вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), захворювання мозку (паненцефаліт), а також інвалідність і смерть. При перших симптомах кору рекомендується відразу звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, що в Україну доставили 240 тисяч доз вакцини проти поліомієліту.