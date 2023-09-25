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В Одесі лікаря та завідувача відділенням викрили на вимагання $1200 за проведення безкоштовної операції переселенцю

Їх затримали при отриманні першої частини неправомірної вигоди.

В Одесі лікаря та завідувача відділенням викрили на вимагання $1200 за проведення безкоштовної операції переселенцю
Фото: Офіс генерального прокурора

В Одесі викрили завідувача нейрохірургічним відділенням та лікаря-нейрохірурга комунальної лікарні на вимаганні хабара за проведення операції переселенцю з Сумської області. 

За даними Офісу генерального прокурора, вони вимагали за безкоштовну операцію видалення міжхребтових гриж та забезпечення післяопераційного лікування 1200 доларів. У прокуратурі зазначили, що пацієнт, гостро потребуючи оперативного втручання, був вимушений погодитись на умови лікарів.

Завідувача та лікаря нейрохірургічного відділення викрили після одержання першої частини неправомірної вигоди.

"Під час обшуків у службових кабінетах виявили понад 230 тис доларів США, 5 тис євро та майже 450 тис грн, у тому числі кошти одержані за операцію. Наразі вирішуються питання щодо їм обрання запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Про яку саме одеську лікарню йдеться – у прокуратурі не уточнили.

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