В Одесі лікаря та завідувача відділенням викрили на вимагання $1200 за проведення безкоштовної операції переселенцю

В Одесі викрили завідувача нейрохірургічним відділенням та лікаря-нейрохірурга комунальної лікарні на вимаганні хабара за проведення операції переселенцю з Сумської області.

За даними Офісу генерального прокурора, вони вимагали за безкоштовну операцію видалення міжхребтових гриж та забезпечення післяопераційного лікування 1200 доларів. У прокуратурі зазначили, що пацієнт, гостро потребуючи оперативного втручання, був вимушений погодитись на умови лікарів.

Завідувача та лікаря нейрохірургічного відділення викрили після одержання першої частини неправомірної вигоди.

"Під час обшуків у службових кабінетах виявили понад 230 тис доларів США, 5 тис євро та майже 450 тис грн, у тому числі кошти одержані за операцію. Наразі вирішуються питання щодо їм обрання запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Про яку саме одеську лікарню йдеться – у прокуратурі не уточнили.