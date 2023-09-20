Вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну, – СБУ затримала двох митників на Волині

Зловмисників затримали на "гарячому" під час отримання хабаря.

Служба безпеки ліквідувала дві корупційні схеми на Волинській митниці, через які держбюджет недоотримував значні кошти від митних надходжень. Регулярні побори з українського бізнесу влаштували керівник одного з відділів та головний інспектор.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час отримання хабаря. Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку "послугу" становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що ввозив товари.

При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від "зекономлених" коштів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили корумпованим посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Заходи з ліквідації корупційних схем у митних органах проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало у Чернівцях керівника будівельного підприємства, який намагався дати хабаря співробітнику Служби безпеки.