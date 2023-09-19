Компанія «Епіцентр К» передала ще 5 нових реанімобілів для порятунку життів у Запоріжжі.

Передача швидких для рятувальних операцій відбулася на Хортиці – острові козацької слави. Засновник компанії, народний депутат України Олександр Герега передав сучасні реанімобілі Запорізькому військовому госпіталю та медикам 46-ої окремої аеромобільної бригади.

“Коли я почув, що в госпіталі Запоріжжя є лише одна швидка з сучасною комплектацією, то з’явилось ще більше бажання – зробити наступний крок до перемоги. На сьогоднішній день триває важка фаза війни і ми хочемо зробити від себе все належне, щоб полегшити роботу бойових медиків. Я переконаний, що ці укомплектовані за європейськими стандартами реанімобілі стануть їм у пригоді”, - сказав він.

Минулого року мережа Епіцентр взяла на себе обов’язок передати 55 реанімобілів державі та Збройним Силам України, але засновники компанії вирішили збільшити кількість машин до 100.

Представники медичного закладу та військової бригади наголосили на важливості ініціативи, яку реалізує компанія «Епіцентр К». Адже це тисячі врятованих життів мирних і військових людей. Особливо у прифронтових регіонах.

“Наша зона відповідальності дуже велика, а своєчасний приїзд укомплектованого реанімобіля обов’язково врятує сотні життів”, – наголосила Наталія Пилипенко, тво командира військової частини А3309, підполковник медичної служби.

Військові медики вручили Олександру Герезі Хрест турботи – нагороду, що символізує вдячність військових за підтримку та допомогу.

“Наша бойова бригада взяла на себе обов’язок активно почати працювати з гемотрансузіями – переливанням крові безпосередньо на точці евакуації. Ми абсолютно розуміємо, що зараз від медичної служби залежить життя і здоров’я наших воїнів. Тому реанімобіль, який ми сьогодні отримуємо, стане тою правильною палатою для достойного обслуговування, лікування і для порятунку життя важкопоранених, – зазначив Андрій Жолоб, лейтенант медичної служби 46-ї окремої аеромобільної бригади.

Благодійна ініціатива «Рятуємо життя» в мережі торгових центрів стартувала у серпні минулого року. За цей час компанія разом з покупцями та партнерами передала службі екстреної медичної допомоги та бойовим медикам 65 сучасних реанімобілів. Машини, що передаються, обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами ШВЛ. Медики називають такий медичний транспорт реанімацією на колесах.