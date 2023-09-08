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У Чернівцях керівник будівельного підприємства намагався підкупити співробітника СБУ

Компанія фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин.

У Чернівцях керівник будівельного підприємства намагався підкупити співробітника СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало у Чернівцях керівника будівельного підприємства, який намагався дати хабаря співробітнику Служби безпеки.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За даними слідства, компанія фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин регіону. Щоб потрапити до режимного об’єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ. Однак, підрядник захотів зробити для своїх робітників "вільний" доступ на територію військової частини без проведення перевірочних заходів. Для "вирішення питання" підприємець запропонував $5 000 співробітнику місцевого підрозділу української спецслужби.

За фактом отримання "пропозиції" офіцер Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву. Це дозволило задокументувати злочинні дії підрядника-корупціонера і затримати його "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури у сфері оборони.

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Нагадаємо, СБУ затримала поліцейського у Чернівецькій області, якого підозрюють у фабрикуванні кримінальні провадження.

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