Окупанти з артилерії обстріляли Марганецьку громаду

Війська РФ у п'ятницю здійснили п’ять артилерійських обстрілів і дві атаки БПЛА по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих артобстрілів в одному із сіл Марганецької громади пошкоджено агрофірму, – повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Руйнувань зазнала агрофірма. В іншому - загорілися понад пів тисячі тюків із сіном та соломою. Пожежу пожежники загасили. Пошкоджено й сім приватних осель, дві господарські споруди, авто та лінії електропередач. Люди вціліли", – написав Лисак.

Окрім цього, унаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджень зазнали комунальне підприємство, дев’ять приватних будинків і три господарські споруди. Також знищено автомобіль й обірвано лінію електропередач.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Нікополя постраждали двоє рятувальників, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Службовий транспорт понівечений. Ворог також обстріляв Мирівську громаду, постраждалих і загиблих немає. Крім того, армія РФ обстріляла Херсонщину, внаслідок чого численних поранень отримали жвоє потерпілих.