Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти з артилерії обстріляли Марганецьку громаду

Також ворог застосував дрони.

Окупанти з артилерії обстріляли Марганецьку громаду
Фото: Сергій Лисак

Війська РФ у п'ятницю здійснили п’ять артилерійських обстрілів і дві атаки БПЛА по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих артобстрілів в одному із сіл Марганецької громади пошкоджено агрофірму, – повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Руйнувань зазнала агрофірма. В іншому - загорілися понад пів тисячі тюків із сіном та соломою. Пожежу пожежники загасили. Пошкоджено й сім приватних осель, дві господарські споруди, авто та лінії електропередач. Люди вціліли", – написав Лисак.

Окрім цього, унаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджень зазнали комунальне підприємство, дев’ять приватних будинків і три господарські споруди. Також знищено автомобіль й обірвано лінію електропередач.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Нікополя постраждали двоє рятувальників, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Службовий транспорт понівечений. Ворог також обстріляв Мирівську громаду, постраждалих і загиблих немає. Крім того, армія РФ обстріляла Херсонщину, внаслідок чого численних поранень отримали жвоє потерпілих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies