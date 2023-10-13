СБУ затримала директора підприємства з Дніпра, який постачав Росії запчастини до систем водопостачання

Служба безпеки України викрила в Дніпрі схему продажу до Росії комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Її організували директор спеціального підприємства та його підлеглий. Вони переправляли до РФ оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

Ця продукція потрібна росіянам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території Росії та на ТОТ.

Лише за 2022 рік зловмисники експортували до Росії продукції на більш ніж 2 млн грн.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисники дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з Росії і спільно розробили механізм нелегального експорту підсанкційної продукції.

Щоб реалізувати оборудку, ділки залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ. Щоб замаскувати схему, організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Крім цього, за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки підприємства.

Нагадаємо, раніше один із вінницьких машинобудівних заводів викрили на експорті до Росії комплектуючих для ремонту військової техніки.

Також СБУ викрила фармацевтичне підприємство із Житомирщини, яке постачало ліки до військових шпиталів РФ.