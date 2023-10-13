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РФ повторно обстріляла Нікополь під час рятувальної операції. Поранено двох працівників ДСНС

Рятувальники гасили пожежу в той час як ворог вдарив у те саме місце.

Під час повторного обстрілу Нікополя поранено двох рятувальників. 

Опівдні вони отримали повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Рятувальники приїхали на місце виклику і потрапили під повторний обстріл, повідомили в МВС.

"Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак, росіяни завдали повторного обстрілу", – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

Тактика повторних обстрілів одного й того самого місця – не нова для росіян. Вони умисне б'ють через деякий час після першого обстрілу в ту ж локацію, аби вбити та поранити правоохоронців і рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки першого удару.

Зокрема, у Покровську в серпні вдарив під час рятувальної операції. Під обстріл потрапили рятувальники. Один із них, полковник Кінца, помер. Крім того, загинули ще дев'ятеро людей, понад 80 були поранені.

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