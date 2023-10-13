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Сили спецоперацій заявили про підрив залізничної колії, що відрізало окупантів від постачання на Запорізькому напрямку

Зокрема, у результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг.

Сили спецоперацій заявили про підрив залізничної колії, що відрізало окупантів від постачання на Запорізькому напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ССО

Сили спецоперацій ЗСУ заявили про підрив залізничної колії, що відрізало окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

“Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога. 

Нагадаємо, сьогодні джерела LB.ua у правоохоронних органах повідомили, що СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель. Сьогодні за допомогою морських безпілотників захисники вдарили по ракетоносію, а позавчора – по кораблю.

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