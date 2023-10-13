Сили спецоперацій заявили про підрив залізничної колії, що відрізало окупантів від постачання на Запорізькому напрямку

Сили спецоперацій ЗСУ заявили про підрив залізничної колії, що відрізало окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

“Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога.

Нагадаємо, сьогодні джерела LB.ua у правоохоронних органах повідомили, що СБУ та ВМС атакували російський носій крилатих ракет та корабель. Сьогодні за допомогою морських безпілотників захисники вдарили по ракетоносію, а позавчора – по кораблю.