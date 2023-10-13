В Одесі жінка зі стільцем напала на працівників військкомату

Нападниця стрверджує, що її батька утримують проти волі у приміщенні ТЦК.

У п'ятницю до правоохоронців звернулася 30-річна жінка та повідомила, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали їй тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

У ході розслідування стало відомо, що заявниця зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта з претензією щодо нібито незаконного утримання там їхнього батька.

Працівник ТЦК та СП розповів, що жінка перебувала в агресивному стані та лаялася на працівників військкомату, згодом вона схопила стілець та кинула в одного із них.

"На прохання залишити приміщення, її молодша сестра вийшла, а вона ж не реагувала. Надалі жінку супроводили за межі закладу, заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували", – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони тернопільського військкомату за побиття мобілізованих. Також, БР розслідує 260 кримінальних проваджень за фактом порушень у військкоматах та ВЛК.