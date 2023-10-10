ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень за фактом порушень у військкоматах та ВЛК

Трапляються випадки зловживання своїм становищем з боку працівників ТЦК та ВЛК.

На виконання рішення РНБО від 11 серпня 2023 року працівники ДБР посилили системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й військово-лікарських комісіях.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Зазначається, що переважна більшість працівників ТЦК та ВЛК сумлінно виконують свої обовʼязки. Однак у багатьох регіонах трапляються випадки зловживань своїм службовим становищем чи перевищення повноважень.

Загалом у цьому році ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

"В межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень. Фігуранти і учасники цих схем понесуть заслужене покарання. Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Додаткові заходи ДБР з протидії вчиненню посадовцями військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень дають конкретні результати.

Бюро попереджає посадовців, які виношують наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни: вас обов’язково буде викрито та притягнуто до відповідальності.

Останні приклади роботи ДБР з протидії зловживанням у терцентрах комплектування та ВЛК:

ДБР завершило розслідування стосовно військкома з Полтавщини, який жорстоко побив підлеглого;

ДБР встановило, що колишній військком Запорізької області організовував фальшиві операції для "ухилянтів";

у Вінниці ДБР викрило посадовців міського ТЦК, які допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон;

в Одесі ДБР викрило злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їх родичам;

ДБР оперативно розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих працівниками військкомату Тернополя.

Нагадаємо, у Тернопільському військкоматі били та принижували мобілізованих. У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області зазначили, що справу розслідує Державного бюро розслідувань.