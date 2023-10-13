Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині, є потерпілі

У двох осіб численні поранення.

Російські окупанти накрили вогнем селище Кіндійка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Від атаки були поранені двоє осіб.

У 42-річної жінки - вибухова і черепно-мозкова травми, струс головного мозку, акубаротравма, осколкові поранення нижніх кінцівок і травматичне пошкодження хребта. У 52-річного чоловіка теж численні травми, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 12 жовтня російська армія 100 разів відкривала вогонь по Херсонській області, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БпЛА. У результаті дві людини загинули, шестеро поранені.

Нині окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, коли там тривала рятувальна операція. Були поранені двоє працівників ДСНС.