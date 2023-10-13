Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині, є потерпілі

У двох осіб численні поранення.

Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині, є потерпілі
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти накрили вогнем селище Кіндійка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Від атаки були поранені двоє осіб.

У 42-річної жінки - вибухова і черепно-мозкова травми, струс головного мозку, акубаротравма, осколкові поранення нижніх кінцівок і травматичне пошкодження хребта. У 52-річного чоловіка теж численні травми, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 12 жовтня російська армія 100 разів відкривала вогонь по Херсонській області, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БпЛА. У результаті дві людини загинули, шестеро поранені.

Нині окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, коли там тривала рятувальна операція. Були поранені двоє працівників ДСНС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies