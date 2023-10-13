Йшлося про підготовку регіону до зими і захист від обстрілів.

Президент Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Одещину.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів. Йшлося про безпекову ситуацію в регіоні, підготовку до опалювального сезону, захист електричних підстанцій та функціонування портової інфраструктури.

Командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про оперативну ситуацію в зоні відповідальності оперативного командування "Південь" і поінформував про особливості та наслідки російських обстрілів портової інфраструктури. На нараді обговорили потреби системи протиповітряної оборони регіону для підвищення її ефективності.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив Зеленському про спроби Росії зірвати цивільне судноплавство та дії України для запобігання цьому, про спеціальні операції в Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет.

Влада регіону зазначила, що Одещина готова до зимового періоду, підготовлені котельні, тепломережі, об’єкти водопостачання, освітні заклади. Опрацьовано питання щодо забезпечення відповідних об’єктів генераторами та щодо захисту електропідстанцій.

Нагадаємо, напередодні вночі російські терористи вчергове атакували Одеську область. Сили ППО збили 10 ворожих дронів. Влучання були в Ізмаїльському районі - пошкодження отримала припортова інфраструктура та житлові будинки.

Днями ворог упродовж трьох годин атакував Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 23 "шахеди". Були влучання по логістичній інфраструктурі.