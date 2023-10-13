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Зеленський відвідав Одещину і провів нараду з військовим керівництвом

Йшлося про підготовку регіону до зими і захист від обстрілів.

Зеленський відвідав Одещину і провів нараду з військовим керівництвом
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Одещину.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Президент провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів. Йшлося про безпекову ситуацію в регіоні, підготовку до опалювального сезону, захист електричних підстанцій та функціонування портової інфраструктури.

Командувач ОСУВ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про оперативну ситуацію в зоні відповідальності оперативного командування "Південь" і поінформував про особливості та наслідки російських обстрілів портової інфраструктури. На нараді обговорили потреби системи протиповітряної оборони регіону для підвищення її ефективності.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив Зеленському про спроби Росії зірвати цивільне судноплавство та дії України для запобігання цьому, про спеціальні операції в Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет.

Влада регіону зазначила, що Одещина готова до зимового періоду, підготовлені котельні, тепломережі, об’єкти водопостачання, освітні заклади. Опрацьовано питання щодо забезпечення відповідних об’єктів генераторами та щодо захисту електропідстанцій.

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Нагадаємо, напередодні вночі російські терористи вчергове атакували Одеську область. Сили ППО збили 10 ворожих дронів. Влучання були в Ізмаїльському районі - пошкодження отримала припортова інфраструктура та житлові будинки. 

Днями ворог упродовж трьох годин атакував Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 23 "шахеди". Були влучання по логістичній інфраструктурі.

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