У Дніпрі командир взводу вимагав 600 тис. грн хабара від підлеглих

За це старший лейтенант обіцяв виплатити бойові.

В Дніпрі повідомили про підозру військовослужбовцю, який вимагав 600 тис. гривень за нарахування виплат за реальне виконання бойових завдань. Про це повідомляє ДБР.

Як повідомляє відомство, старший лейтенант встановив «таксу» за безперешкодне нарахування бойових виплат чотирьом підлеглим, які виконували бойові завдання. У кожного підлеглого він вимагав по 150 тис. гривень.

У п'ятницю правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі «на гарячому», відразу після отримання 600 тис. грн «відкату».

Затриманому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба вийшов під заставу у розмірі 1 476 200 гривень. Його поплічника мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу розміром 3 млн грн.