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Зрадницю, яка наводила російські ракети на Хмельниччину, засудили до 15 років тюрми

Суд визнав її винною в держзраді.

Зрадницю, яка наводила російські ракети на Хмельниччину, засудили до 15 років тюрми
Фото: Офіс Генпрокурора

Мешканку Хмельницької області, яка допомогла окупантам завдати удару по Полонській громаді, засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"З початку повномасштабної війни жінка через одну із соціальних мереж налагодила контакт з представником фсб рф. Вона передавала йому інформацію про розташування військових об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, підприємств, які працюють на оборонний комплекс країни, місця розташування аеродромів та залізничних станцій по місту та області", – повідомляють у Генпрокуратурі. 

У квітні минулого року за надісланими нею даними окупанти нанесли ракетний удар по території Полонської ОТГ.

У соцмережах вона виправдовувала і вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію рф та незаконні збройні формування. За надання інформації жінка отримувала кошти.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 3 с. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, у п'ятницю Служба безпеки України викрила в Дніпрі схему продажу до Росії комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

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