ЦАХАЛ перебуває на околицях міста Газа, − Reuters

Сьогодні ізраїльські танки та війська рушили до міста Газа, зустрівши запеклий опір бойовиків ХАМАСу.

Про це пише Reuters.

“Війна наближається до головного населеного пункту Сектора Газа на півночі, де базується ісламістське угруповання”, − зазначає видання.

За словами свідків, сьогодні вранці ізраїльські війська все ще перебували за межами міста, на околицях.

“Ми біля воріт міста Газа”, − сказав ізраїльський військовий командир, бригадний генерал Іцик Коен.

Водночас відомо, що бійці ХАМАСу та його союзника “Ісламського джихаду” виходили з тунелів, щоб обстріляти танки ЦАХАЛу з мінометів, а потім знову зникали в мережі.

Нагадаємо, сьогодні зі Сектора Гази через пункт пропуску “Рафах” можуть виїхати ще 600 іноземців. Єгипет заявляє, що співпрацює з іншими державами для евакуації з Гази близько 7000 іноземців з 60 країн.