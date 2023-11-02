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Щонайменше 3 тис. бойовиків ХАМАС брали участь у нападі на Ізраїль

За попередніми оцінками, нападників було 1,5-2,5 тис.

Щонайменше 3 тис. бойовиків ХАМАС брали участь у нападі на Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Згідно з новою оцінкою ЦАХАЛ, в нападі на Ізраїль 7 жовтня брало участь щонайменше 3 тис. бойовиків.

Про це пише The Times of Israel.

Раніше кількість нападників оцінювали у 1,5-2,5 тис. осіб. Нову інформацію здобули на основі розвідданих, отриманих під час допитів полонених членів угруповання ХАМАС.

У підрахунках та моделюванні враховувалися лише озброєні бойовики та не враховувалися цивільні мешканці сектору Гази, які скористалися дірками у прикордонній огорожі, щоб потрапити до Ізраїлю.

Протягом перших двох днів бойових дій було вбито близько тисячі бойовиків ХАМАСу на території Ізраїлю, ще 200 були взяті в полон. Під час нападу терористи також захопили щонайменше 245 заручників різного віку.

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Нагадаємо, із початку війни ЦАХАЛ завдав ударів по 11 тис. об’єктах терористів у Газі.

Тим часом США та Ізраїль розглядають варіанти майбутнього для Гази в разі витіснення ХАМАСу. Зокрема, йдеться про можливість створення багатонаціональних сил, які можуть включати американські війська.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що посилила район Червоного моря ракетними кораблями. Це сталося після того, як Ємен випустив по Ізраїлю ракети і дрони.

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