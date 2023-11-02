Німеччина повністю забороняє діяльність ХАМАСу та пропалестинського Самідуну

Німеччина повністю забороняє діяльність терористичної організації ХАМАС та пропалестинського угруповання Самідун.

Про це оголосила сьогодні міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, пише Reuters.

“Щодо ХАМАСу я сьогодні повністю заборонила діяльність терористичної організації, мета якої − знищити державу Ізраїль”, − заявила Фейзер.

Вона додала, що німецьке крило Самідуна буде розформовано.

Фезер зазначила, що міжнародна мережа працює під виглядом групи солідарності з ув'язненими для поширення антиізраїльської та антисемітської пропаганди.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що терористи з ХАМАСу намагаються загнати "клин ненависті" у світову спільноту.