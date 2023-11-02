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Німеччина повністю забороняє діяльність ХАМАСу та пропалестинського Самідуну

Німецьке крило Самідуна буде розформовано. 

Німеччина повністю забороняє діяльність ХАМАСу та пропалестинського Самідуну
Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер
Фото: EPA/UPG

Німеччина повністю забороняє діяльність терористичної організації ХАМАС та пропалестинського угруповання Самідун.

Про це оголосила сьогодні міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, пише Reuters.

“Щодо ХАМАСу я сьогодні повністю заборонила діяльність терористичної організації, мета якої − знищити державу Ізраїль”, − заявила Фейзер.

Вона додала, що німецьке крило Самідуна буде розформовано. 

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Фезер зазначила, що міжнародна мережа працює під виглядом групи солідарності з ув'язненими для поширення антиізраїльської та антисемітської пропаганди.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що терористи з ХАМАСу намагаються загнати "клин ненависті" у світову спільноту.

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