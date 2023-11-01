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Британський словник Collins назвав найпопулярнішим словом року "штучний інтелект"

Цього року використання цього терміна зросло в чотири рази.

Британський словник Collins назвав найпопулярнішим словом року "штучний інтелект"
Фото: Державний університет телекомунікацій

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали головним словом 2023 року "штучний інтелект" (ШІ).

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що цього року використання цього терміна зросло в чотири рази.

"Ми знаємо, що цього року штучний інтелект був у центрі уваги завдяки тому, що він розвивався і швидко став настільки ж повсюдним і вбудованим у наше життя, як електронна пошта, потокове онлайн-мовлення чи будь-яка інша колись футуристична, а тепер повсякденна технологія", - зауважив представник Collins Dictionary Алекс Бікрофт.

Серед інших претендентів на слово року були:

  • deinfluencing - ситуація, коли інфлюенсери переконують підписників уникати певних товарів;
  • greedflation - компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя;
  • nepo baby — людина, яка отримала першу популярність за рахунок знаменитих батьків;
  • ulez (абревіатура зони наднизьких викидів) – міська зона, в яку можуть в'їжджати лише транспортні засоби з низьким рівнем забруднення без сплати за проїзд.

Нагадаємо, торік Collins назвав головним словом "пермакризу". Перманентна або постійна криза -  це відчуття життя в небезпеці й невизначеності протягом тривалого часу, яке характерне для особистості під час війни, інфляції, політичної нестабільності й інших глобальних подій, що можуть порушувати наш звичний порядок життя.

У 2021 році найпопулярнішим словом року за версією Collins був "локдаун".

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