Заступник данської прем’єрки і лідер лібералів пішов у відставку

Раніше Якоб Еллеманн-Єнсен брав піврічну відпустку через стрес.

Заступник прем'єр-міністерки та міністр економіки Данії, лідер Ліберальної партії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що він негайно йде з політики.

Політологи очікують, що цей крок зміцнить урядову коаліцію, пише Reuters.

“Ліберальна партія Еллеманна-Єнсена відстає в опитуваннях громадської думки з грудня минулого року, коли вона увійшла до рідкісного двопартійного уряду, орієнтованого на реформи, із Соціал-демократичною партією та “Помірними”, − зазначає видання.

Коаліційний уряд нині має незначну більшість у парламенті, що складається зі 179 членів.

Еллеманн-Єнсен повернувся до політики у серпні після шестимісячної відпустки через стрес. Але через погані результати опитування громадської думки члени партії тиснули на нього.

Міністр оборони Трольс Лунд Пульсен стане виконувачем обов'язків віцепрем'єра та міністра економіки. На думку політологів, Пульсен також є фаворитом на посаду нового голови партії, вибори відбудуться у листопаді.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала країни Північноатлантичного альянсу залишатися поруч з Україною у її протистоянні російській агресії і не втомлюватися від війни.