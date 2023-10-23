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У США республіканці мають 9 кандидатів на посаду спікера, відбір стартує завтра

Серед них є Том Еммер, союзник Кевіна Маккарті.

У США республіканці мають 9 кандидатів на посаду спікера, відбір стартує завтра
Том Еммер
Фото: EPA/UPG

Республіканці Палати представників Конгресу США відібрали дев’ять осіб, серед яких оберуть наступного кандидата на посаду спікера.

Про це пише Bloomberg.

Серед них є Тома Еммер, союзник колишнього спікера Кевіна Маккарті, колишній голова комітету з правил Піта Сешнс та Майк Джонсон, віцеголова партійної конференції республіканців в палаті. Голова Палати представників з питань бюджету Джоді Аррінгтон заявив у неділю, що вирішив не балотуватися.

За словами перехідного спікера Патріка МакГенрі, голосування за кандидата розпочнеться завтра.

Зазначимо, минулого тижня Маккарті підтримав Еммера на посаду спікера. Об'єднання “Республіканці за Україну” раніше дало йому найвищий бал за рівнем підтримки попередньої допомоги українцям. 

У середині листопада США стикнуться з наступним кінцевим терміном фінансування, тобто Конгрес повинен досягти угоди щодо витрат, інакше уряд ризикує припинити роботу.

На початку жовтня республіканець Метт Ґетц подав клопотання про усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті на тлі загострення через ухвалення законопроєкту про фінансування урядових установ та виділення допомоги Україні. 

Законопроєкт про фінансування, який дозволив уникнути шатдауну, не виділив Україні $6 млрд, оскільки Ґетц та інші ультраконсерватори наполягали, що США витратили занадто багато на війну України з Росією. Ґетц звинуватив Маккарті в укладенні таємної угоди з Білим домом щодо включення нового фінансування України в окреме законодавство. 

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