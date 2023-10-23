ЦАХАЛ за добу атакував 320 цілей у Газі, зокрема вдарив по тунелях та військових базах

Армія оборони також вдарила по цілях, які загрожували її силам, що готуються до наземних операцій у секторі Гази.

Ізраїльські війська концентруються на кордоні з Газою

Армія оборони Ізраїлю за минулу добу атакувала понад 320 військових цілей у секторі Гази.

Про це військові повідомили у Телеграмі.

ЦАХАЛ заявив про атаки на “інфраструктуру терористів і військові цілі”.

Ізраїль завдав ударів по тунелях, де були терористи ХАМАС, десятках оперативних командних центрів, в яких приховувалися терористи, військових базах та спостережних пунктах.

Крім того, Армія оборони вдарила по цілях, які загрожували її силам, що готуються до наземних операцій у секторі Гази, серед них були десятки мінометних і протитанкових ракетних постів.

“Протягом ночі танк ЦАХАЛу розбив низку терористичних осередків, зокрема осередок протитанкових ракет”, − йдеться у повідомленні.

Зазначимо, міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, стверджує, що ізраїльські удари наразі вбили 4741 палестинця, 15 898 отримали поранення. Унаслідок нападу терористів, який розпочався 7 жовтня, загинуло понад 1400 ізраїльтян, переважно цивільних.

Нагадаємо, міністр оборони Йоав Галлант заявив, що майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати протягом трьох місяців. За його словами, війна включатиме три фази, остання з яких – створення нового режиму безпеки в анклаві.